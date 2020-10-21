Светлов — о 7:1: приятно обыгрывать лучшую команду нашей страны. Счёт внушительный

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:1).

«Приятно обыгрывать такого грозного соперника, как Казань, лучшую команду нашей страны, КХЛ. Счёт внушительный, спасибо ребятам за хорошую игру. Сегодня всё получалось, игра была быстрой, содержательной, все линии сыграли очень хорошо.

Бутузов во втором матче подряд забивает в меньшинстве, это так совпало. Мы в меньшинстве не готовимся забивать голы, просто Вовка очень быстро катается, при ошибках соперника на синей линии убегает на скорости и забивает.

Нет никакой волшебной кнопки, просто мы работаем и дальше будем трудиться. Это хоккей. Есть свои нюансы, есть физическое состояние команды. Мы потихоньку набираем обороты, у нас команда интересная, хорошая. И до «Сочи» у нас были хорошие игры, вспомните домашние матчи, там было очень много моментов, но не всё реализовывали.

Сейчас пошло, ребята стараются, работают и как награду получают голы и результат. Секрет того, что не пропускаем в равных составах в двух матчах подряд, — это хорошая работа и самоотдача ребят», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.