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«Ак Барс» повторил клубный антирекорд, проиграв «Амуру» с разностью в шесть шайб

«Ак Барс» повторил клубный антирекорд, проиграв «Амуру» с разностью в шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.

Казанская команда повторила клубный антирекорд, в третий раз раз в истории проиграв с разностью в шесть шайб. В 2014 году «Ак Барс» с аналогичным счётом проиграл «Сибири», а в 2017 году со счётом 2:8 был разгромлен «Нефтехимиком».

Главным героем матча стал чешский защитник хозяев Михал Йордан, оформивший хет-трик. В конце второго периода Михал забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 4:1 в пользу «тигров». Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов крайне эмоционально воспринял этот гол.

Видео реакции Дмитрия Квартальнова на четвёртую шайбу в ворота «Ак Барса»
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