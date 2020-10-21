«Ак Барс» повторил клубный антирекорд, проиграв «Амуру» с разностью в шесть шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». Матч завершился со счётом 7:1 в пользу хабаровской команды. Подопечные Сергея Светлова продлили победную серию до трёх матчей.

Казанская команда повторила клубный антирекорд, в третий раз раз в истории проиграв с разностью в шесть шайб. В 2014 году «Ак Барс» с аналогичным счётом проиграл «Сибири», а в 2017 году со счётом 2:8 был разгромлен «Нефтехимиком».

Главным героем матча стал чешский защитник хозяев Михал Йордан, оформивший хет-трик. В конце второго периода Михал забросил свою вторую шайбу в матче, сделав счёт 4:1 в пользу «тигров». Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов крайне эмоционально воспринял этот гол.