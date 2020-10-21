Два очка Миловзорова помогли «Сибири» прервать серию из шести поражений

«Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 2:1.
Первый период оказался безголевым, а уже на третьей минуте второго игрового отрезка Лоуренс Пилут с передачи Романа Манухова вывел гостей вперёд. В середине периода Олег Ли смог сравнять счёт. Ему ассистировали Александр Шаров и Егор Миловзоров. На 50-й минуте встречи с передач Юрки Йокипакки
и Микаэля Руохомаа Юусо Пуустинен и вовсе вывел новосибирскую команду вперёд. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Миловзоров.
Напомним, что прежде «Сибирь» потерпела шесть поражений подряд: с «Северсталью» (2:3 Б), «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б), «Авангардом» (0:4), «Торпедо» (2:3), «Йокеритом» (3:4) и «Ак Барсом» (1:3).
Следующую встречу новосибирский клуб проведёт с «Барысом» 26 октября. «Трактор» 23 октября сыграет с «Амуром».
- 21 октября 2020
-
17:43
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:09
-
15:25
-
15:10
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:32
-
13:59
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:04
-
10:52
-
10:30
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:08
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:03
-
04:31
-
04:18
-
02:25
- 20 октября 2020
-
23:49