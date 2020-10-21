Два очка Миловзорова помогли «Сибири» прервать серию из шести поражений

«Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 2:1.



Первый период оказался безголевым, а уже на третьей минуте второго игрового отрезка Лоуренс Пилут с передачи Романа Манухова вывел гостей вперёд. В середине периода Олег Ли смог сравнять счёт. Ему ассистировали Александр Шаров и Егор Миловзоров. На 50-й минуте встречи с передач Юрки Йокипакки

и Микаэля Руохомаа Юусо Пуустинен и вовсе вывел новосибирскую команду вперёд. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Миловзоров.

Напомним, что прежде «Сибирь» потерпела шесть поражений подряд: с «Северсталью» (2:3 Б), «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б), «Авангардом» (0:4), «Торпедо» (2:3), «Йокеритом» (3:4) и «Ак Барсом» (1:3).



Следующую встречу новосибирский клуб проведёт с «Барысом» 26 октября. «Трактор» 23 октября сыграет с «Амуром».