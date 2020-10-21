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Два очка Миловзорова помогли «Сибири» прервать серию из шести поражений

Два очка Миловзорова помогли «Сибири» прервать серию из шести поражений
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 2:1.

Первый период оказался безголевым, а уже на третьей минуте второго игрового отрезка Лоуренс Пилут с передачи Романа Манухова вывел гостей вперёд. В середине периода Олег Ли смог сравнять счёт. Ему ассистировали Александр Шаров и Егор Миловзоров. На 50-й минуте встречи с передач Юрки Йокипакки
и Микаэля Руохомаа Юусо Пуустинен и вовсе вывел новосибирскую команду вперёд. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Миловзоров.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Пилут (Манухов, Берглунд) – 22:30' (5x5)   1:1 Ли (Шаров, Миловзоров) – 32:57' (5x5)   2:1 Пуустинен (Йокипакка, Руохомаа) – 49:33' (5x5)   3:1 Миловзоров (Йокипакка) – 59:05' (en)

Напомним, что прежде «Сибирь» потерпела шесть поражений подряд: с «Северсталью» (2:3 Б), «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б), «Авангардом» (0:4), «Торпедо» (2:3), «Йокеритом» (3:4) и «Ак Барсом» (1:3).

Следующую встречу новосибирский клуб проведёт с «Барысом» 26 октября. «Трактор» 23 октября сыграет с «Амуром».

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