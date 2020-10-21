Пуустинен — о победе в матче с «Трактором»: сегодня Сятери был лучшим игроком на льду

Нападающий новосибирской «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал домашнюю победу во встрече с челябинским «Трактором» (3:1), которая прервала шестиматчевую серию поражений новосибирцев.



«Какие эмоции по матчу? Отличные и правильные. Нам была очень нужна эта победа, мы вместе добыли её, и это должно вернуть уверенность в своих силах. Нужно двигаться дальше и одерживать новые победы. Устали ли мы от поражений? Да, проиграли много, но мы бились до конца. Конечно, я рад тому, что забил победный гол, но считаю, что лучшим игроком сегодня был Харри Сятери. Он здорово сыграл, у него был небольшой перерыв — он пропустил матч с «Йокеритом». Я очень рад за него. «Сибирь» сегодня сыграла здорово, был очень равный матч, и я счастлив, что мы выиграли.



Что мы с Руохомаа говорили Сятери после неудачных матчей? Ничего особенного. Поддерживали его, как и остальные партнёры. Сегодня Харри был лучшим игроком на льду. Я мог оформить дубль, но попал в штангу? Не знаю, сколько бросков сегодня сделал. Чувствовал себя хорошо. Знаю, что если буду продолжать стараться, то моменты придут. Рад, что забил победный.



Как оценить атмосферу после победы? Конечно, она хорошая. Но это только одна победа, но нам нужно выигрывать ещё. У нас получилось тяжёлое начало сезона, и нам нужно вернуться сильнее», — передаёт слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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