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«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»

«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» в овертайме обыграл «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 5:4.

Первая шайба была заброшена только на пятой минуте второго периода. Хозяев вывел вперёд с передач Алихана Асетова и Дмитрия Гуркова Егор Петухов. В конце игрового отрезка Аркадий Шестаков увеличил преимущество, ему ассистировали Леонид Метальников и Якоб Лилья. Уже к четвёртой минуте третьего игрового отрезка счёт был 4:0 благодаря голам Лильи и Линуса Виделля. На 46-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Петера Регина. На 53-й Томми Кивистё сделал счёт 4:2. Спустя полторы минуты Регин оформил дубль и сократил отставание до одной шайбы. За минуту и 10 секунд до конца периода Микко Лехтонен сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Давид Скленичка.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 5
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Петухов (Асетов, Гурков) – 24:41' (5x5)   2:0 Шестаков (Метальников, Лилья) – 36:27' (5x5)   3:0 Лилья (Валк) – 41:10' (5x5)   4:0 Виделль (Асетов) – 43:14' (5x5)   4:1 Регин (О'Нилл) – 45:42' (5x5)   4:2 Кивистё (Толванен) – 52:02' (5x5)   4:3 Регин (О'Нилл, Лёв) – 53:30' (5x5)   4:4 Лехтонен (Шрёдер, О'Нилл) – 58:50' (5x5)   4:5 Скленичка (О'Нилл) – 62:12' (3x3)

Следующую встречу «Барыс» проведёт 23 октября с «Ак Барсом». «Йокерит» 26 октября примет «Автомобилист».

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