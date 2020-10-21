«Йокерит» отыгрался с 0:4 за 15 минут и в овертайме одолел «Барыс»

«Йокерит» в овертайме обыграл «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 5:4.
Первая шайба была заброшена только на пятой минуте второго периода. Хозяев вывел вперёд с передач Алихана Асетова и Дмитрия Гуркова Егор Петухов. В конце игрового отрезка Аркадий Шестаков увеличил преимущество, ему ассистировали Леонид Метальников и Якоб Лилья. Уже к четвёртой минуте третьего игрового отрезка счёт был 4:0 благодаря голам Лильи и Линуса Виделля. На 46-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Петера Регина. На 53-й Томми Кивистё сделал счёт 4:2. Спустя полторы минуты Регин оформил дубль и сократил отставание до одной шайбы. За минуту и 10 секунд до конца периода Микко Лехтонен сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Давид Скленичка.
Следующую встречу «Барыс» проведёт 23 октября с «Ак Барсом». «Йокерит» 26 октября примет «Автомобилист».
- 21 октября 2020
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