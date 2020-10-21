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Дубль Шипачёва принёс московскому «Динамо» победу над минскими одноклубниками

Дубль Шипачёва принёс московскому «Динамо» победу над минскими одноклубниками
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 5:2.

На третьей минуте матча Игорь Мартынов с передачи Александра Когалева вывел гостей вперёд. Москвичам понадобилось 14 секунд, чтобы сравнять счёт. Шайбу забросил Артём Волков, ему ассистировали Андрей Миронов и Олег Зайцев. За секунду до конца первого периода Егор Шарангович с передач Дмитрия Знахаренко и Дмитрия Буйницкого забросил вторую шайбу минчан в матче, забив гол в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка Михаил Григорьев сравнял счёт, ему ассистировал Вадим Шипачёв. Через две минуты забросил Шипачёв, а Миронов отдал вторую результативную передачу в матче. В конце встречи Шипачёв оформил дубль. Точку в матче поставил Дмитрий Кагарлицкий, забросивший шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу бело-голубые проведут 26 октября с «Витязем». Минское «Динамо» 23 октября сыграет с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Мартынов (Когалев) – 02:40' (5x5)   1:1 Волков (Миронов, Зайцев) – 02:54' (5x5)   1:2 Шарангович (Знахаренко, Буйницкий) – 19:59' (4x5)   2:2 Григорьев (Шипачёв) – 24:53' (5x5)   3:2 Шипачёв (Миронов) – 27:33' (5x5)   4:2 Шипачёв (Тарасов, Кагарлицкий) – 58:03' (en)   5:2 Кагарлицкий – 59:23' (en)
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