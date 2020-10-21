Дубль Шипачёва принёс московскому «Динамо» победу над минскими одноклубниками

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 5:2.
На третьей минуте матча Игорь Мартынов с передачи Александра Когалева вывел гостей вперёд. Москвичам понадобилось 14 секунд, чтобы сравнять счёт. Шайбу забросил Артём Волков, ему ассистировали Андрей Миронов и Олег Зайцев. За секунду до конца первого периода Егор Шарангович с передач Дмитрия Знахаренко и Дмитрия Буйницкого забросил вторую шайбу минчан в матче, забив гол в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка Михаил Григорьев сравнял счёт, ему ассистировал Вадим Шипачёв. Через две минуты забросил Шипачёв, а Миронов отдал вторую результативную передачу в матче. В конце встречи Шипачёв оформил дубль. Точку в матче поставил Дмитрий Кагарлицкий, забросивший шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу бело-голубые проведут 26 октября с «Витязем». Минское «Динамо» 23 октября сыграет с ЦСКА.
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