Шварц впечатал Сергеева в борт, Венгрыжановский оформил дубль. Фото с ЦСКА — «Торпедо»

21 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло московский ЦСКА в овертайме. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Первый гол в матче забил нападающий гостей 19-летний Денис Венгрыжановский. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. В начале третьего периода Марио Кемпе сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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