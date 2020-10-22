Никитин: ничто человеческое ЦСКА не чуждо. Недонастроились, поэтому и не повезло

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Ничто человеческое нам не чуждо. Недонастроились, поэтому и не повезло. У нас было два дня перерыва, поэтому с функциональным состоянием всё было в порядке. «Торпедо» тоже проводит не первую игру после паузы», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

На 11-й минуте встречи 19-летний нападающий Денис Венгрыжановский вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. Тем не менее в начале третьего игрового отрезка Марио Кемпе вновь сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.