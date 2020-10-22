Киселевич — о поражении в матче с «Торпедо»: сложно подобрать слова. Будем разбираться

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ).
«Сложно подобрать слова. Тренеры предупреждали нас, но мы будем разбираться. В моменте с моим голом шайба кого-то задела. Мы много работаем над большинством, разбираем нюансы. Раз забиваем, то, значит, улучшаем действия в этом компоненте. Но у нас было ещё две возможности в большинстве, могли там решать», — цитирует Киселевича пресс-служба КХЛ.
На 11-й минуте встречи 19-летний нападающий Денис Венгрыжановский вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Богдан Киселевич с передачи Максима Шалунова сравнял счёт, реализовав большинство. В начале второго периода Венгрыжановский оформил свой первый дубль в КХЛ, выведя нижегородцев вперёд. Тем не менее в начале третьего игрового отрезка Марио Кемпе вновь сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Антон Слепышев и Мэт Робинсон. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Варнаков.
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