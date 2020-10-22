Голощапов: драке есть место на площадке, только если надо заступиться за партнёра

Нападающий ЦСКА Кирилл Голощапов ответил на вопросы пресс-службы московского клуба.

«Каждый матч за ЦСКА – как первый. Каждый раз необходимо выкладываться по полной. Тренерский штаб проявил доверие, нужно его оправдывать. Понимаю, что их доверие – это шанс для меня. Чтобы играть на постоянной основе в первой команде надо доказать, что ты способен внести вклад в победу.

У нас прекрасный тренерский штаб. Ведут работу с командой и индивидуально. Всегда помогут и подскажут. Направляют нас. Из прошедших матчей запомнилась игра с «Металлургом». Там много мастеров, и игры с ними получаются по настроению, как в плей-офф. Пока не могу оценить свою игру. Есть над чем работать, и многое нужно исправить. Нет предела совершенству.

Вчера чуть не подрался в матче с «Торпедо»? Это эмоции. Мы зацепились языками. Там судьи уже были наготове, нам бы не дали разойтись. Конечно, хочется чем-то запомниться на льду и проявить себя в игре, но точно не дракой. Ей есть место на площадке, только если надо заступиться за партнёра.



Завтра играем с минским «Динамо». У них хорошая и молодая команда. Они могут наказать за ошибки. Нужно настроиться, проанализировать прошлую игру с «Торпедо», убрать из игры ненужные детали и выйти с хорошим настроением побеждать», — цитирует Голощапова пресс-служба московского клуба.