«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 5 шайб

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

По два очка в составе победителей набрали Анатолий Голышев (1+1), Джефф Плэтт (1+1) и Алексей Василевский. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 14 бросков из 16. Шайбы у «Нефтехимика» забросили Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин.

Таким образом, екатеринбургский клуб одержал четвёртую победу в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 24 октября гостях встретится с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» 24 октября в Нижнекамске — с ярославским «Локомотивом».