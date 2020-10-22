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«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 5 шайб

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

По два очка в составе победителей набрали Анатолий Голышев (1+1), Джефф Плэтт (1+1) и Алексей Василевский. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 14 бросков из 16. Шайбы у «Нефтехимика» забросили Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин.

Таким образом, екатеринбургский клуб одержал четвёртую победу в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 24 октября гостях встретится с омским «Авангардом», а «Нефтехимик» 24 октября в Нижнекамске — с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2020, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Василевский (Протапович) – 04:13' (5x5)   0:2 Обидин (Секстон, Коварж) – 04:38' (5x5)   1:2 Бикмуллин (Грошев) – 16:44' (5x5)   1:3 Плэтт (Трямкин, Василевский) – 18:30' (5x5)   2:3 Хайруллин (Гудачек, Бикмуллин) – 23:09' (5x5)   2:4 Голышев (Плэтт, Литовченко) – 43:48' (5x5)   2:5 Мэйсек (Голышев) – 46:31' (5x5)
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