Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» отреагировал на подписание контракта с Куликовым

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал подписание контракта с российским защитником Дмитрием Куликовым. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 1,15 млн.

«Куликов — опытный защитник, который хорошо катается на левом броске.Его способность играть как правым, так и левым флангом имеет большое значение для нашего корпуса обороны», — приводит слова Фицджеральда официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Куликов в составе «Виннепег Джетс» провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 2 шайбы и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «–4» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф он провёл 4 матча и набрал 2 (0+2) очка.

За карьеру в НХЛ защитник провёл 677 матчей, забросил 35 шайб и отдал 135 результативных передач при показателе полезности «–58» и 427 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Флорида Пантерз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте-2009.