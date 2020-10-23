Бердин: на данный момент не хочу быть в АХЛ. Нужно играть на уровень выше

Голкипер СКА Михаил Бердин рассказал, почему принял решение вернуться из Северной Америки в Россию.

«В мае-июне я начал настаивать на том, чтобы переехать играть в Россию на время. Хотел в КХЛ начать сезон. Начались переговоры с «Виннипегом», всё подзатянулось. В итоге мне сказали, что вернёмся к этому вопросу после плей-офф. И потом уже меня отпустили в Россию. В тот момент я уже был в Сочи, начал потихоньку тренироваться на «земле». Затем обменяли в СКА.

Было много факторов, из-за которых я хотел вернуться. Это одна из причин. На данный момент не хочу играть в АХЛ. Причин много. Я хотел вернуться в Россию, в мире непонятная ситуация с пандемией. Плюс в прошлом сезоне я ни разу не получил вызова в НХЛ. Считал, что в какой-то степени перерос АХЛ и нужно играть на уровень выше», — цитирует Бердина Sport24.