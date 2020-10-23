Защитник «Трактора» Ник Бэйлен получил повреждение в матче с «Амуром»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с хабаровским «Амуром» (4:2).



«Рады, что выиграли, сыграли по заданию. За счёт самоотдачи и реализации моментов победили. Отмечу всех, все старались, все шли в борьбу. Бэйлен получил повреждение и не смог продолжить. Сейчас врачи с ним занимаются. Со стороны показалось, что у Седлака и не было дисциплинарного штрафа. Эмоции захлёстывают, Лукаш всегда в борьбе, идёт в единоборства. У нас хорошая атмосфера, все выкладываются. Сначала Берглунд не попадал в состав, так как у нас шесть легионеров. Но он получил шанс. Нам было важно выиграть, пришлось сыграть на результат. Такие матчи забирают силы», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба