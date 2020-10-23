Стиллман — о победе в матче с «Северсталью»: любая победа придаёт сил для будущих встреч

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Фредрик Стиллман прокомментировал итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (5:4).



«Встреча выдалась непростая, были взлёты и падения. Сложилась неприятная ситуация с заболевшими, и в ходе матча мы проигрывали. Горжусь ребятами — они смогли собраться. Любая победа придаёт сил для дальнейших матчей. И, конечно, нам было важно заработать очки», — приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.



Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4. К 48-й минуте череповецкая команда выигрывала — 4:2, однако затем форвард магнитогорцев Харри Песонен оформил дубль, а за три минуты до конца третьего периода Тейлор Бэк забросил победную шайбу.