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Стиллман — о победе в матче с «Северсталью»: любая победа придаёт сил для будущих встреч

Стиллман — о победе в матче с «Северсталью»: любая победа придаёт сил для будущих встреч
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Фредрик Стиллман прокомментировал итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (5:4).

«Встреча выдалась непростая, были взлёты и падения. Сложилась неприятная ситуация с заболевшими, и в ходе матча мы проигрывали. Горжусь ребятами — они смогли собраться. Любая победа придаёт сил для дальнейших матчей. И, конечно, нам было важно заработать очки», — приводит слова тренера пресс-служба НХЛ.

Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4. К 48-й минуте череповецкая команда выигрывала — 4:2, однако затем форвард магнитогорцев Харри Песонен оформил дубль, а за три минуты до конца третьего периода Тейлор Бэк забросил победную шайбу.

«Металлург» прервал серию из двух поражений, одержав волевую победу над «Северсталью»
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