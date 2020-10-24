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Вудкрофт: для молодёжи соперничество с ЦСКА — очень хороший опыт

Вудкрофт: для молодёжи соперничество с ЦСКА — очень хороший опыт
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5).

«Думаю, мы здорово провели первый период, выдерживали структуру и не позволяли ЦСКА иметь много возможностей забить. Во втором периоде хоккеисты ЦСКА перевернули игру, заставили нас ошибаться и тратить много сил на игру в меньшинстве. Они активно лезли на ворота, по возможности подставляли клюшку под броски в сторону ворот, чем мешали нашему вратарю. В третьем периоде мы снова действовали хорошо.

Для динамовской молодёжи соперничество с ЦСКА — очень хороший опыт. Ребятам нужно учиться играть с такими командами. Мы сейчас находимся в небольшом кризисе из-за короновируса, что стало шансом для молодых проявить себя. Им стоит пользоваться ситуацией. По итогам сыгранных матчей нам предстоит разобрать ошибки и выделить позитивные моменты, а затем мы начнём подготовку к воскресной встрече дома.

В первом периоде, когда мы создали много моментов, реализовать их ребятам помешало волнение. В перерыве мы попросили их расслабиться и бросать так, как они умеют это делать. И всё же волнение, как я уже сказал, никуда не делось.

Многие из наших парней впервые играли против ЦСКА. Они усердно трудились, чтобы создавать моменты в атаке, а затем могли промахнуться — не попасть в створ ворот. Иногда передерживали шайбу, в другой раз — делали лишнюю передачу. Нужно играть проще. Это те аспекты игры, которые требуют нашего внимания», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.

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