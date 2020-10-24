Чайка: благодарен ЦСКА, что клуб пошёл мне навстречу и дал возможность играть

Защитник Даниил Чайка прокомментировал подписание контракта с ЦСКА. Соглашение 17-летнего хоккеиста с «армейским» клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Я очень благодарен ЦСКА, что клуб пошёл мне навстречу и дал возможность здесь поиграть. Я подписал трёхсторонний контракт, поэтому меня могут задействовать во всех командах системы. Конечно, лучше играть, вместо того чтобы просто сидеть, игровая практика всё же нужна.
Я недавно провёл первую игру в МХЛ и могу сказать, что трудно всё вспоминается. У меня была пауза в семь месяцев без хоккея. Обычно она длится два-три месяца, к такому графику привыкаешь, а тут целых семь. Это, конечно, очень сказывается. В подсознании ты сам понимаешь, что тебе нужно время, чтобы набрать форму. А здесь есть возможность поиграть, втянуться, вернуться в нужный игровой ритм. Это отличный вариант для меня, и ещё раз спасибо руководству ЦСКА за такую возможность.
Как даётся переход к взрослому хоккею? Ничего страшного, просто всё быстрее. Ребята сильнее, выносливее, многие из них довольно мастеровитые в силу возраста и опыта. Конечно, всё надо делать побыстрее, чем в молодёжном хоккее, но я и в OHL играл со старшими ребятами. Так что, в принципе, мне не привыкать», — приводит слова защитника пресс-служба клуба.
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