Генменеджер «Ванкувера»: ждём, когда Виртанен сделает следующие шаги в развитии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал продление контракта с нападающим Джейком Виртаненом. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.

«Джейк продолжил прибавлять в двусторонней игре и остается стабильным атакующим хоккеистом, при помощи скорости и габаритов создаёт моменты. С нетерпением ждём, когда он сделает следующие шаги в развитии и будет помогать нашей команде добиваться успеха», — приводит слова Беннинга пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне Виртанен провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «–4» и 41 минуте штрафного времени. В 16 матчах плей-офф форвард набрал 3 (2+1) очка.