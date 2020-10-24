Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Ванкувера»: ждём, когда Виртанен сделает следующие шаги в развитии

Генменеджер «Ванкувера»: ждём, когда Виртанен сделает следующие шаги в развитии
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал продление контракта с нападающим Джейком Виртаненом. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.

«Джейк продолжил прибавлять в двусторонней игре и остается стабильным атакующим хоккеистом, при помощи скорости и габаритов создаёт моменты. С нетерпением ждём, когда он сделает следующие шаги в развитии и будет помогать нашей команде добиваться успеха», — приводит слова Беннинга пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне Виртанен провёл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач при показателе полезности «–4» и 41 минуте штрафного времени. В 16 матчах плей-офф форвард набрал 3 (2+1) очка.

Виртанен продлил контракт с «Ванкувером» на два года и $ 5,1 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020