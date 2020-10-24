«Локомотив» объявил состав на встречу с «Нефтехимиком»
«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».
Отмечается, что матч пропустят голкипер Владислав Окоряк, защитники Роман Савченко и Данил Баранцев и форвард Артём Ильенко. На встречу заявлен нападающий Николай Коваленко.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
- Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
- Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;
- Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.
Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.
Напомним, «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
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