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«Нефтехимик» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Локомотив» объявил состав на встречу с «Нефтехимиком»

«Локомотив» объявил состав на встречу с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».

Отмечается, что матч пропустят голкипер Владислав Окоряк, защитники Роман Савченко и Данил Баранцев и форвард Артём Ильенко. На встречу заявлен нападающий Николай Коваленко.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
  • Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
  • Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;
  • Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.

Напомним, «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
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