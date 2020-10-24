Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Любушкин: в Россию возвращаться не хочется

Любушкин: в Россию возвращаться не хочется
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин высказался касательно нового контракта с клубом.

Ранее 26-летний россиянин подписал соглашение на год с зарплатой $ 1 млн. По прошлому контракту он получил $ 874 тыс.

«Доволен ли контрактом? Это шаг вперёд, но, конечно, всегда хочется большего. Но я был ограничен в переговорах. В Россию возвращаться не хочется, а в НХЛ я принадлежу «Аризоне».

Обмен? Разговаривал на эту тему со своим агентом и принял решение, что лучше остаться в «Аризоне».

Через год я уже буду неограниченно свободным агентом, а если настаивать на обмене, то где гарантия, что какой-нибудь клуб заинтересуется во мне? Плюс я всё-таки хочу себя проявить в составе «койотов».

В основной команде семь защитников. Вообще их восемь, Кайл Капобьянко переподписал контракт на односторонний. Плюс есть ещё Виктор Седерстрём.

Почему-то думаю, что в этот раз все сложится гораздо лучше. Уверен в своих силах», – приводит слова Любушкина «Спорт-экспресс».

«Аризона» продлит на год контракт с Ильёй Любушкиным
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020