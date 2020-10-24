Любушкин: в Россию возвращаться не хочется

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин высказался касательно нового контракта с клубом.
Ранее 26-летний россиянин подписал соглашение на год с зарплатой $ 1 млн. По прошлому контракту он получил $ 874 тыс.
«Доволен ли контрактом? Это шаг вперёд, но, конечно, всегда хочется большего. Но я был ограничен в переговорах. В Россию возвращаться не хочется, а в НХЛ я принадлежу «Аризоне».
Обмен? Разговаривал на эту тему со своим агентом и принял решение, что лучше остаться в «Аризоне».
Через год я уже буду неограниченно свободным агентом, а если настаивать на обмене, то где гарантия, что какой-нибудь клуб заинтересуется во мне? Плюс я всё-таки хочу себя проявить в составе «койотов».
В основной команде семь защитников. Вообще их восемь, Кайл Капобьянко переподписал контракт на односторонний. Плюс есть ещё Виктор Седерстрём.
Почему-то думаю, что в этот раз все сложится гораздо лучше. Уверен в своих силах», – приводит слова Любушкина «Спорт-экспресс».
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