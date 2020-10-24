Якупов: желаю игрокам «Амура» терпения. Там уже давно обещают…

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал выступление в Хабаровске, а также обмен из «Амура» в омский клуб.
«Игра в «Амуре» — это отличный эксперимент для меня. Единственный минус — далековато. Но там прекрасный коллектив, отличный персонал, но там есть очень неприятные моменты, которые не должны быть в серьёзном клубе. Ничего не могу сказать плохого, Хабаровск — отличный город. Но хочу пожелать ребятам терпения. Там давно уже обещают.
Об обмене в «Авангард» уже агент разговаривал. До меня доходили какие-то диалоги, я знал о варианте с «Авангардом», но итоговое решение было за мной. Да и «Амур» хотел освободиться от моего контракта, довольно давно уже. После серьёзного разговора с «Авангардом» я принял решение», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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