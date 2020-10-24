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Скабелка: «Локомотив» сегодня был побыстрее, чем «Нефтехимик»

Скабелка: «Локомотив» сегодня был побыстрее, чем «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).

«Хорошая встреча, хорошее движение было у наших ребят. Немножко были побыстрее, чем соперник, выигрывали стыки, единоборства. Сегодня много играли в зоне атаки, при этом смогли забить. Не было опасений. Со «Спартаком» тоже провели много времени в зоне атаки, не получилось забить. Ребятам сказали, что должны гнуть свою линию и голы придут», — приводит слова Скабелки «Р-Спорт».

Напомним, что «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1. На 4-й минуте встречи ярославцы пропустили гол, а затем ответили пятью шайбами.

«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»
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