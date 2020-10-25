Скотт — о письме «Чикаго» про перестройку: это постыдно и выглядит как слабость

Бывший тафгай, самый ценный игрок Матча звезд НХЛ 2016 года Джон Скотт подверг критике руководство «Чикаго Блэкхоукс», объявившее о перестройке путём публикации обращения к болельщикам в «Твиттере».

«Они попросту поддались некоторым фанатам и были вынуждены написать это письмо. Это постыдно. Если бы я был Тэйвзом или Кейном, то был бы очень расстроен. Если бы я был клубом, то мне было бы неловко. А вот если бы я был фанатом, то сказал бы: «Супер, я пожаловался и мне ответили. Так что, я собираюсь еще немного пожаловаться, и пусть лучше мне ответят, а не то я расстроюсь». Вам не нужно объясняться перед троллями из «Твиттера» только потому, что вы совершили пару сделок. Это выглядит как слабость. Мне такое не нравится», – цитирует Скотта The Score.

По его мнению, клуб не написал бы это письмо, если бы Джон Макдоно не был уволен с поста президента клуба, который занимал 13 лет. В апреле «Блэкхоукс» отправили его в отставку. Его пост занял Дэнни Вирц, сын владельца клуба Роки Вирца. Сам Скотт выступал за «ястребов» на протяжении двух сезонов.