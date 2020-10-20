Руководство «Чикаго» объявило болельщикам о перестройке в клубе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте обратился к болельщикам, объявив о перестройке состава команды.

«Недавно мы попрощались с парой популярных двукратных чемпионов и приобрели нескольких новых игроков через обмен и рынок свободных агентов. Понимаем, было трудно видеть, как эти уважаемые ветераны уходят. Понимаем, у вас могут возникнуть вопросы о нашем направлении. Мы хотели бы обратиться к вам и поделиться своими надеждами о будущем развитии клуба.

Мы стремимся развивать молодых игроков и обновлять состав. Нам нужно несколько сезонов, чтобы выиграть, хотим снова достичь вершины. Это усилие потребует большого количества новых талантов, чтобы дополнить наших лучших игроков. Приток молодёжи и её развитие обеспечат составу гибкость и глубину.

Мы уже были самой молодой командой — в плей-офф 2020 года, и несколько игроков впервые испытали такую ​​напряжённость. Это поможет в дальнейшем формировать культуру, которая включает в себя стремление к совершенствованию.

По мере того как наши молодые игроки развиваются и учатся постоянно побеждать, они будут совершать некоторые ошибки. Мы неизбежно иногда будем промахиваться, но будем открыто общаться с вами в этом совместном путешествии», — говорится в сообщении клуба.