38-летний форвард Павел Воробьёв продолжит карьеру на Украине

Российский нападающий Павел Воробьёв заключил контракт с «Днепром», сообщается на официальном сайте украинского клуба.

На протяжении последних двух сезонов 38-летний нападающий выступал в Румынии за «Георгени». В минувшем сезоне российский форвард в 22 матчах регулярного чемпионата Румынии забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач. В его активе 42 матча в Эрсте лиге, где он набрал 34 (13+21) очка.

За карьеру в КХЛ Воробьёв поиграл в «Северстали», ХК МВД, «Югре», Нефтехимике», «Автомобилисте» и «Витязе». В общей сложности на его счету 216 матчей и 70 (26+44) очков. У хоккеиста есть опыт выступлений в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхоукс». Павел — двукратный чемпион России, серебряный призёр юниорского чемпионата мира.