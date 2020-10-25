Иван Николишин — о ЦСКА: хочется доказать, что зря они от меня отказались

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Иван Николишин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА рассказал о периоде своего пребывания в системе «армейского» клуба.

«Почему мне не дали шанса? Честно, я сам постоянно думал об этом. Ждал своего шанса, надеялся, что поднимут в первую команду и дадут сыграть за основу родного клуба. Но в этой ситуации винить некого, кроме себя самого, видать, недостаточно хорошо играл в ВХЛ, недостаточно хорошо работал. У меня нет ни на кого никакой обиды, что не дали шанса в ЦСКА. Значит, не заслужил. Руководству и тренерскому штабу виднее, поэтому они приняли такое решение.

Конечно, играть против клуба, который тебя воспитал, – это большое подспорье в плане дополнительных сил и эмоций. Хочется доказать и им, и в первую очередь самому себе, что они зря от меня отказались. Ну и, естественно, самое главное – надо стараться помочь победить своей нынешней команде, жду очень важного и захватывающего поединка», – приводят слова Николишина «Известия».