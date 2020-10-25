Гатиятулин: травма Бэйлена оказалась серьёзнее. Он пройдёт более глубокое обследование
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1) и объяснил отсутствие в составе белорусского защитника Ника Бэйлена, получившего травму в предыдущем матче этих команд.
«Третья встреча на выезде получилась непростой. Слова благодарности команде — старались, бились, пластались и выиграли. Ошибки всегда есть, ребята выполняли задание, ни к кому нет вопросов.
Отсутствие Бэйлена? У Ника Бэйлена травма оказалась более серьёзной, в Челябинске он пройдёт более глубокое обследование. Шварёв выполнял то, что от него требовалось. На матч выходит тот состав, который сильнее всего на сегодняшний день", — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
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