Алексей Торопченко в матче с ЦСКА забил самый быстрый гол в истории «Куньлуня»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» принимает в Мытищах ЦСКА (2:1, завершился первый период).
На 34-й секунде первого периода счёт голам открыл нападающий «Куньлуня» Алексей Торопченко, забросив самую быструю шайбу в истории клуба. Это вторая шайба 21-летнего форварда в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Прошедший сезон Торопченко провёл в фарм-клубе «Сент-Луис Блюз» — «Сан-Антонио Рэмпейдж». Принял участие в 59 встречах АХЛ, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-13» и 21 минуте штрафного времени.
Торопченко был задрафтован «Сент-Луисом» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В настоящий момент высшим достижением воспитанника московского «Динамо» является победа в плей-офф юниорской хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.
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