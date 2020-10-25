Карнаухов — о голе: просто бросил и удачно попал. Чаще бросаешь – чаще забиваешь

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Выиграли – это главное. Немного проспали вначале, но взяли инициативу в свои руки и довели игру до победного конца. Конечно, хотелось бы видеть на трибунах как можно больше зрителей. Но раз ситуация так складывается, значит, будем играть так. Мой гол? Просто бросил и удачно попал. Чаще бросаешь – чаще забиваешь», — приводит слова Карнаухова пресс-служба лиги.

Прервалась трёхматчевая победная серия китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 29 октября в гостях встретится со «Спартаком», а «Куньлунь» 28 октября в Санкт-Петербурге — со СКА.