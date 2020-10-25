Форвард ЦСКА Карнаухов забил 7-й гол в 20 матчах — больше, чем за 4 сезона в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» принимает в Мытищах ЦСКА (2:3, идёт третий период).

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Теперь на счету 23-летнего хоккеиста 10 (7+3) очков в 20 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа. За предыдущие 4 сезона, выступая за ЦСКА, Карнаухов забил 7 голов в 108 матчах.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.