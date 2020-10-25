Козун: для минского «Динамо» очень важно обыграть рижан в основное время

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2 ОТ).

«У нас постепенно возвращаются ребята после карантина, им нужно время, чтобы набрать форму. Игроки «Северстали» действовали хорошо, нужно отдать им должное. Мы же обязаны продолжать становиться лучше, доводить дело до победы в следующих матчах.

Как тяжело далось время, которое я провёл вне льда? Было тяжело. Соперники находятся сейчас в оптимальной форме, и мы же ничего не могли сделать на протяжении трёх недель, вернуться было очень сложно. Есть ощущение, что как будто ты снова на предсезонке, снова набираешь нужные кондиции. Нужно возвращаться в ту форму, в которой мы были до карантина, готовиться к следующим матчам.

Почему не удалось отличиться раньше, чем на последней минуте? Соперник хорошо играл, оборонялся. Нам нужно становится лучше, контролировать шайбу. Чтобы забрасывать, нужно играть проще и просто доводить шайбу до ворот.

Насколько важно выиграть следующий домашний матч у рижского «Динамо» в основное время? Думаю, очень важно выиграть любую игру в основное время. Это должно быть само собой разумеющимся. Так что выиграть в матче с рижским «Динамо» в основное время очень важно для нас», — приводит слова Козуна пресс-служба клуба.