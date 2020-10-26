Рижское «Динамо» заключило контракт к экс-вратарём «Бостона» Макинтайром

Рижское «Динамо» заключило контракт к 28-летним голкипером Зэйном Макинтайром, сообщается в пресс-службе КХЛ в «Твиттере».



Стороны заключили однолетнее соглашение.



Макинтайр был задрафтован «Бостон Брюинз» в 2010 году в шестом раунде под общем 165-м номером. В сезоне-2015/2016 подписал двухлетний контракт с «мишками», но весь сезон провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс Брюинз». В сезоне-2016-2017 дебютировал за основную команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «дикарей».



Всего в НХЛ американский голкипер принял участие в 8 матчах, не одержав ни одной победу при коэффициенте надёжности 3.97 и 85,8% отражённых бросков.

Источник: экс-голкипер «Бостона» Зэйн Макинтайр продолжит карьеру в рижском «Динамо»