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Рижское «Динамо» заключило контракт к экс-вратарём «Бостона» Макинтайром

Рижское «Динамо» заключило контракт к экс-вратарём «Бостона» Макинтайром
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» заключило контракт к 28-летним голкипером Зэйном Макинтайром, сообщается в пресс-службе КХЛ в «Твиттере».

Стороны заключили однолетнее соглашение.

Макинтайр был задрафтован «Бостон Брюинз» в 2010 году в шестом раунде под общем 165-м номером. В сезоне-2015/2016 подписал двухлетний контракт с «мишками», но весь сезон провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс Брюинз». В сезоне-2016-2017 дебютировал за основную команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «дикарей».

Всего в НХЛ американский голкипер принял участие в 8 матчах, не одержав ни одной победу при коэффициенте надёжности 3.97 и 85,8% отражённых бросков.

Источник: экс-голкипер «Бостона» Зэйн Макинтайр продолжит карьеру в рижском «Динамо»
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