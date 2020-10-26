«Металлург» проиграл «Торпедо» в овертайме

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Андрей Белевич. Самым результативным игроком встречи стал капитан магнитогорского клуба Сергей Мозякин, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин отразил 28 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Торпедо» в Челябинске — с «Трактором». Обе встречи состоятся 28 октября.