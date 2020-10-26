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«Металлург» проиграл «Торпедо» в овертайме

«Металлург» проиграл «Торпедо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Андрей Белевич. Самым результативным игроком встречи стал капитан магнитогорского клуба Сергей Мозякин, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин отразил 28 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Торпедо» в Челябинске — с «Трактором». Обе встречи состоятся 28 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Уайдман – 00:21' (5x5)   1:1 Мозякин (Яковлев, Песонен) – 31:46' (5x5)   2:1 Бек (Мозякин, Нестрашил) – 37:23' (5x5)   2:2 Чехович (Мили) – 54:39' (5x5)   2:3 Белевич – 62:09' (3x3)
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