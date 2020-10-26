«Металлург» проиграл «Торпедо» в овертайме
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Андрей Белевич. Самым результативным игроком встречи стал капитан магнитогорского клуба Сергей Мозякин, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин отразил 28 бросков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Торпедо» в Челябинске — с «Трактором». Обе встречи состоятся 28 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Уайдман – 00:21' (5x5) 1:1 Мозякин (Яковлев, Песонен) – 31:46' (5x5) 2:1 Бек (Мозякин, Нестрашил) – 37:23' (5x5) 2:2 Чехович (Мили) – 54:39' (5x5) 2:3 Белевич – 62:09' (3x3)
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