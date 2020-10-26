Голкипер «Авангарда» Бобков в шпагате отразил бросок Каменева в пустой угол

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Авангард» (0:0).

В первом периоде голкипер «Авангарда» Игорь Бобков не позволил забить Владиславу Каменеву. Нападающий СКА бросал практически в пустые ворота, но голкипер сумел подставить щиток.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Составы команд:

СКА

Бердин (Аскаров);

Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;

Антипин — Токранов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Грязнов, Тренин, Швец-Роговой — Каменев — Чибриков.

«Авангард»

Бобков (Гарипов);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Семёнов — Секач;

Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;

Готовец — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Чинахов;

Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.