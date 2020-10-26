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Голкипер «Авангарда» Бобков в шпагате отразил бросок Каменева в пустой угол

Голкипер «Авангарда» Бобков в шпагате отразил бросок Каменева в пустой угол
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Авангард» (0:0).

В первом периоде голкипер «Авангарда» Игорь Бобков не позволил забить Владиславу Каменеву. Нападающий СКА бросал практически в пустые ворота, но голкипер сумел подставить щиток.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Составы команд:

СКА

Бердин (Аскаров);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;
Антипин — Токранов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
Грязнов, Тренин, Швец-Роговой — Каменев — Чибриков.

«Авангард»

Бобков (Гарипов);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Семёнов — Секач;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Чинахов;
Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.

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