Голкипер «Авангарда» Бобков в шпагате отразил бросок Каменева в пустой угол

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Авангард» (0:0).
В первом периоде голкипер «Авангарда» Игорь Бобков не позволил забить Владиславу Каменеву. Нападающий СКА бросал практически в пустые ворота, но голкипер сумел подставить щиток.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Составы команд:
СКА
Бердин (Аскаров);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;
Антипин — Токранов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
Грязнов, Тренин, Швец-Роговой — Каменев — Чибриков.
«Авангард»
Бобков (Гарипов);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Семёнов — Секач;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Чинахов;
Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.
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