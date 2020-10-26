Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Эмиль Галимов, он забросил три шайбы. Это первый его хет-трик в КХЛ. Четыре очка в составе победителей набрал Линден Вей (0+4), три — у Кирилла Марченко (1+2). Голкипер хозяев Михаил Бердин отразил 32 броска.

Таким образом, омский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА в Санкт-Петербурге — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 28 октября.