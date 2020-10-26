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Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в домашнем матче КХЛ

Хет-трик Галимова помог СКА обыграть «Авангард» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Эмиль Галимов, он забросил три шайбы. Это первый его хет-трик в КХЛ. Четыре очка в составе победителей набрал Линден Вей (0+4), три — у Кирилла Марченко (1+2). Голкипер хозяев Михаил Бердин отразил 32 броска.

Таким образом, омский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА в Санкт-Петербурге — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 28 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Зернов, Покка) – 30:53' (5x5)   1:1 Галимов (Токранов, Марченко) – 31:18' (5x5)   1:2 Шарипзянов (Толчинский, Покка) – 32:07' (5x5)   2:2 Бурдасов (Вей, Бенгтссон) – 39:16' (5x4)   3:2 Галимов (Марченко, Вей) – 41:23' (5x5)   4:2 Галимов (Вей, Антипин) – 55:48' (5x5)   5:2 Марченко (Вей, Токранов) – 58:01' (en)
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