«Аризона» не откажется от проспекта, издевавшегося над чернокожим одноклассником-инвалидом

«Аризона Койотс» не планирует отказываться от защитника Митчелла Миллера, выбранного клубом на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером, из-за его поведения в прошлом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотс» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.
«Наша основная миссия – обеспечить безопасную среду. Везде – в школах, в нашем сообществе, на хоккейных площадках или на рабочем месте. Мы за то, чтобы нигде не было запугивания и расизма. Когда мы впервые узнали об истории Митчелла, нам было легко отказаться от него, многие команды так и поступили. Но мы чувствовали, что обязаны вмешаться в эту ситуацию. Нужно просто говорить правильные слова и правильно поступать самим, но и следить за тем, чтобы так делали другие», – сказал президент клуба Хавьер Гутьеррес.
«Он притворялся моим другом и заставлял меня делать то, что я не хотел делать. В младших классах он бил меня. Все думают, что он такой крутой, что может попасть в НХЛ. Я не понимаю, как кто-то может быть крутым, когда пристаёт и запугивает кого-то всю свою жизнь», – говорил Мейер-Кротерс.
«Я очень сожалею об инциденте с издевательствами, произошедшем в 2016 году, когда я учился в восьмом классе. Я был молод, незрел и потом ужасно переживал из-за своих действий. В то время я не понимал их серьёзности и того, как они могут повлиять на других людей. Я извинился перед семьёй Мейер-Кротерс за своё поведение, прошёл тренинг по культурному разнообразию и стал волонтёром.
За последние четыре года у меня было много времени, чтобы размышлять и расти, и я очень благодарен «Аризоне» за то, что они дали мне шанс. Обещаю, что не подведу. Двигаясь вперёд, я хочу помочь положить конец издевательствам и расизму», – говорится в заявлении самого Миллера.
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