Снова скандал в НХЛ. От «Аризоны» требуют выгнать игрока — он издевался над темнокожим

О перспективах хоккеистов, выбранных на драфте-2020, говорить пока явно рано, но получилось так, что «Аризона Койотс» уже выглядит клубом, который проиграл больше остальных. Мало того что «койоты» подверглись штрафам со стороны лиги и потеряли второй раунд драфта в 2020 году и первый раунд — в 2021, свой лучший нынешний выбор «Аризона» потратила на защитника Митчелла Миллера. Уже сейчас становится понятно, что сделано это было зря.

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Конфеты из писсуара

Ещё около месяца назад «Аризона» хвасталась тем, что исполнительный директор клуба был выбран в специальный комитет НХЛ по борьбе с расизмом, но затем команда потратила свой лучший драфт-пик на 18-летнего парня, который, как выяснилось, издевался над своим одноклассником-афроамериканцем, у которого были отклонения в развитии.

з. Митчелл Миллер

18 лет, родился в Сильвании, штат Огайо.

Три сезона отыграл в USHL, сезон-2020/2021 должен начать в NCAA в составе университета Дакоты.

Задрафтован «Аризоной» 7 октября 2020 года под общим 111-м номером (4-й раунд).

Несколько дней назад темнокожий студент по имени Исайя Мейер-Кротерс рассказал аризонской прессе, что был шокирован тем, что «койоты» выбрали на драфта Митчелла Миллера. Он рос вместе с ним в штате Огайо, и четыре года назад Миллера даже привлекали в суд по делам несовершеннолетних — поводом тому стали издевательства. По словам Мейер-Кротерса, будущий защитник «Аризоны» вместе со своим приятелем заставлял его есть леденцы, брошенные в писсуар, — после этого пострадавший был вынужден сдавать анализы на гепатит и другие заболевания.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Аризоны».

«Миллер издевался надо мной на протяжении нескольких лет. В младших классах он избил меня и заставлял меня делать то, чего я не хотел. Постоянно называл меня «шоколадкой» и словом на букву Н. Кроме того, они били меня, когда мы жили в пригороде Толедо, — рассказал пострадавший журналистам в телефонном интервью. — Все думают, что он такой крутой, но я не понимаю, как можно считаться крутым, если ты всю жизнь кого-то запугиваешь и придираешься».

За свои проступки Миллер и его подельники были приговорены к 25 часам общественных работ. Им было необходимо написать письменные извинения, принять участие в консультациях и оплатить судебные издержки. Мать жертвы рассказала, что другой хулиган расплакался на суде, извиняясь перед её сыном лично, однако Миллер никогда не приносил извинений.



Примечательно, что Миллер перед драфтом разослал письма в каждый клуб НХЛ, признавая своё поведение и извиняясь за него. Тем не менее защитника вычеркнули из списков несколько команд, не желая связываться со скандалистом. Это сделало его привлекательным для «койотов», так как упомянутый выше Хавьер Гутьеррес вошёл в состав исполнительного комитета лиги по инклюзивности и разнообразию — этой группе надлежит бороться с проявлениями расизма. Однако получилось так, что вместо перспективного игрока «Аризона» прикупила лишь очередной скандал.

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«Его нужно немедленно выгнать»

Руководство «Койотс» было явно озадачено тем, что негативная информация об их будущем хоккеисте так быстро стала известна широкой публике. Клуб опубликовал неловкое объяснение в прессе.

«Наша основная миссия — обеспечить безопасную среду, будь то школа в районе, или хоккейная площадка, или просто рабочее место. Важно, чтобы не было запугивания и расизма. Когда мы впервые узнали историю Митчелла, то нам легко было вычеркнуть его имя — многие команды так и сделали. Вместо этого мы чувствовали себя обязанными быть частью решения, и не просто говорить, но и делать правильные вещи. Учитывая наши приоритеты в отношении многообразия и инклюзивности, мы считаем, что находимся в лучшем положении, чтобы помочь Митчеллу стать лидером в этом деле и предотвратить запугивание и расизм в будущем. Мы чётко заявили ему о своих ожиданиях. Это не история отговорок или оправданий. Это история о размышлениях, росте и влиянии на общество», — такие слова опубликовали «койоты».

При этом стало известно, что генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг удивительным образом не участвовал в принятии решения выбрать Митчелла Миллера, так как у Армстронга было соглашение с его бывшей командой — «Сент-Луисом», которая позволила ему получить новую должность в «Койотс» до драфта.

Практически сразу «Аризона» подверглась серьёзной критике со стороны североамериканской прессы.

«Публикация о действиях Миллера вызывает много справедливого негодования. Но в среде хоккейных скаутов эта история известна уже давно. И хотя «койоты» проигнорировали эту волну плохой прессы, остаётся тот факт, что в хоккейном мире многие другие люди позволили Миллеру работать в своих командах после того инцидента», — отметил Кен Кэмпбелл из The Hockey News.

«У «койотов» нет оправдания такому выбору игрока на драфте. Миллер может искупить свою вину, но путь в профессиональный хоккей для него должен быть закрыт», — отметило издание For The Win. «Все эти истории просто ужасны. Если Миллер провёл значительную часть времени, запугивая темнокожего парня с отклонениями в развитии, действительно ли он может стать лучше? А «Аризона» остаётся командой, которая не перестаёт разочаровывать», — пишет Сэм Фелс из Deadspin.

«Нужно немедленно расстаться с Миллером, его нужно выгнать — вот что должны сделать «койоты». Почему? Он до сих пор не раскаялся в содеянном», — резюмировал Дэвид Стивенсон из Puck Prose.