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«Аризона» проведёт переговоры о возвращении в структуру клуба Шейна Доана

«Аризона» проведёт переговоры о возвращении в структуру клуба Шейна Доана
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» ведёт переговоры с экс-капитаном команды Шейном Доаном по поводу его возможного возвращения в клуб, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Однако пока неясно, какую именно роль ветеран получит в команде.

44-летний Доан был капитаном команды на протяжении 13 сезонов и всю карьеру выступал за «Аризону». Входит в число 20 лидеров в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах и лидирует среди всех игроков, кто никогда не выигрывал Кубок Стэнли. Объявил о завершении карьеры в августе 2017 года.

В общей сложности на счету Доана 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. Он провёл 55 матчей в плей-офф и набрал 28 (15+13) очков. В составе сборной Канады Доан дважды становился чемпионом мира.

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