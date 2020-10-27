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Ковальчук: я никуда не тороплюсь. Постараюсь найти место, подходящее для всех

Ковальчук: я никуда не тороплюсь. Постараюсь найти место, подходящее для всех
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук, имеющий статус свободного агента, рассказал о планах на будущее.

«Я тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Я всё время разговариваю с Пэтом (Пэт Бриссон, агент хоккеиста в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящее место, подходящее для всех», — приводит слова Ковальчука The Athletic.

Ковальчук был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

Также в НХЛ 37-летний Ковальчук выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Атланту Трэшерз». Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призёром Игр-2002. На чемпионатах мира у него две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

RDS: вероятно, Ковальчук и «Монреаль» больше не встретятся — в команде всё больше молодых
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