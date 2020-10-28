Лебрюн: до Олимпиады-2022 мало времени, нужно внести ясность с участием игроков НХЛ

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«В нынешнем году было много разговоров о том, что профсоюз игроков боролся за возвращение хоккеистов НХЛ на Олимпиаду после пропуска Игр в 2018 году в Пхёнчхане. Но вот в чём дело: между лигой и ассоциацией игроков больше не было никаких разговоров на эту тему. После того как было объявлено о новом коллективном соглашении, переговоры не велись. Все были заняты доигровкой плей-офф, сейчас все мысли о том, как начать новый сезон.
Словом, есть дела поважнее, но до Олимпиады осталось не так уж много времени. В течение следующих 12 месяцев ИИХФ, МОК, НХЛ и профсоюз хоккеистов должны выяснить, удастся ли энхаэловцам там сыграть. Они хотят играть, есть соответствующий пункт в коллективном соглашении, но финальную ясность ещё предстоит внести», — отметил Лебрюн.
Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.
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