Рано радуемся. Олимпиада-2022 без игроков НХЛ по-прежнему реальна

Новое коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков вовсе не гарантирует хоккейного турнира Белых Игр-2022 с участием всех сильнейших. Наоборот, высока вероятность того, что без энхаэловцев пройдет вторая подряд Олимпиада. Рано переносим на бумагу мечты об олимпийском составе сборной России-2022, укомплектованной всеми своими звездами. Рано предвкушаем дуэли Макдэвида с Кучеровым, Овечкина с Кросби и русских супервратарей против всего остального мира.
Павел Буре, заявивший о том, что еще ничего не решено, абсолютно прав. Новое коллективное соглашение, подписанное за океаном, вовсе не гарантирует нам Олимпиады с участием всех сильнейших. Скорее наоборот. Ведь как гласит пункт 89 этого соглашения, «участие хоккеистов НХЛ в Играх 2022-го и 2026-го возможно только в случае согласования всех условий такого участия со стороны лиги, профсоюза, ИИХФ и МОК». При таких вводных данных высока вероятность того, что энхаэловцев не будет на второй Олимпиаде подряд.
Даже удивительно, что хоккейное сообщество почему-то убедило себя в обратном. И начало преждевременно торжествовать да бить в литавры. Это для болельщиков Олимпиада – праздник. Для лиц, принимающих решения, хоккейный турнир Белых Игр – только бизнес. В первую, вторую и «-надцатую» очередь. И для МОК, и для НХЛ. А если прицениваться к будущему Пекину с точки зрения бизнеса, есть как минимум три веских причины для негативного прогноза по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиадах.
С точки зрения финансов НХЛ олимпиадам не нужна
Первое – традиционный набор требований, с которыми выйдет на переговоры НХЛ. Когда заокеанская лига покупает хороших хоккеистов, она платит за них сущие трансферные копейки. Но как только эти звезды становятся ее маркетинговой и спортивной собственностью – там уж она начинает оценивать их во много раз дороже. Ледовыми минутами Овечкина и Ко торгуют так же, как востребованными предметами роскоши. Гигантские ценники, особые требования. НХЛ хочет и суперусловий по размещению в отелях, и мест в лучших ложах олимпийских арен. И, главное – свою долю. В доходах от телетрансляций, в выручке от билетных и коммерческих продаж. Благотворительностью американцы не будут заниматься даже ради перспектив выхода на китайский рынок.
Вторая угроза Олимпиаде с энхаэловцами – финансовое «эхо коронавируса». Что владельцы клубов, что нью-йоркские юристы из топ-менеджемента НХЛ даже в тучные годы торговались за каждый цент. А теперь, на фоне огромных убытков, недополученных доходов да неясных перспектив предолимпийского сезона, НХЛ будет еще жестче отстаивать свой денежный интерес.
А третий фактор – позиция МОК, который чем дальше, тем больше в своей несговорчивости берет пример с НХЛ. И причина – те же самые бизнес-интересы. Олимпиада-2018 показала, что хоккей без игроков НХЛ не умрет и в цене на теле и рекламные контракты совершенно не потеряет.
И это еще мягко сказано. По итогам Белых Игр-2018 МОК заработал на телеправах $ 1,43 млрд. — на 11 % больше, чем на телеправах Сочи-2014 (там было $ 1,29 млрд.). То есть корейская Олимпиада для организаторов оказалась более прибыльной, чем русская. При том, что в Пхенчхане звезд НХЛ не было, а в Сочи они играли.
Цена компромисса – сотни миллионов долларов?
Вот вам и главная угроза перспективам участия всех звезд мира в хоккейном турнире Пекина-2022. Для МОК нет никакого смысла платить заокеанской лиге компенсации за потенциальные убытки, да еще и делиться непосредственными доходами. Зачем, если прибыльность бизнеса не зависит от присутствия НХЛ? Владельцы клубов, диктующие условия переговоров с американской стороны, выставят счет на сумму, близкую к $ 100 млн. Перед Пхенчханом-2018 требования о компенсациях были скромнее, но МОК все равно отказался их платить. Теперь вероятность уступок со стороны организаторов Олимпиады еще ниже.
Что тогда? А вот тогда переговоры по участию энхаэловцев в Играх окончатся ничем. И упрекнуть за это МОК язык не поднимается. С бэттенами жить – по-ихнему выть. Если НХЛ имеет полное право смотреть на Олимпиаду через призму бизнеса, такое же право есть и у олимпийского комитета. Конечно, весь хоккейный мир хочет увидеть в Пекине-2022 всех звезд планеты. Но болельщики приезд Овечкина и Ко не оплачивают. Все решают деньги. И разница в финансовых запросах НХЛ и МОК слишком велика, чтобы вероятность компромисса можно было оценить как высокую.
Овечкин может вернуться в Россию
С энхаэловцами или без, но Олимпиада в любом случае останется сверхпрестижным соревнованием, хоть с этим и не согласные многие продвинутые болельщики. Победа на ОИ – всё равно золотая страница и хоккейная слава. А причина «почему не приехал Овечкин» для подавляющего большинства наших сограждан – дело десятое.
Разве пример с доходами от Игр-2018 не показателен? Разве он не говорит о том, что в хоккейном мире очень любят турниры сборных, и с огромным интересом смотрят их даже в отсутствие заокеанских звёзд? Ведь и ЧМ – проект прибыльный. И Евротур собирает супераншлаги во всех странах-участницах. И на олимпийском хоккее Пхенчхана МОК заработал не меньше, чем в Сочи-2014.
К тому же Олимпиаду с участием всех сильнейших никак нельзя назвать турниром, который объективно отражает соотношение сил в международном хоккее. Далеко не все решается на льду. Медальный зачет формируется под влиянием субъективных, закулисных, а часто и откровенно неспортивных факторов. Вспомните судейство в полуфинале Солт-Лейк-Сити-2002, когда арбитры не засчитали русский гол и не дали нашей сборной победить хозяев Олимпиады американцев. Или допинг-охоту на шведскую суперзвезду Бэкстрема, которого в последний момент отцепили от финала Сочи-2014.
Наконец, российский хоккей в случае отказа НХЛ от Олимпиады-2022 в чем-то и выиграет. Например, звёзды нашего чемпионата специально откажутся от отъезда за океан ради мечты «победить на Белых Играх». А как вам потенциально главная интрига хоккейного 2021-го? Не забыли, что летом следующего года заканчивается контракт Овечкина с «Вашингтоном»? Если к тому времени станет ясно, что НХЛ в Пекин не едет… Как знать? Не задумается ли самый звездный Александр о возвращении в родной чемпионат?
Ведь его мечта об олимпийском золоте – пока только мечта. Добавить этот супертрофей к кубку чемпионов мира, Кубку Гагарина и Кубку Стэнли Овечкину только предстоит. Но для этого, возможно, придется играть в России. Разве кто-то против?
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