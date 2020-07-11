Рано радуемся. Олимпиада-2022 без игроков НХЛ по-прежнему реальна

Новое коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков вовсе не гарантирует хоккейного турнира Белых Игр-2022 с участием всех сильнейших. Наоборот, высока вероятность того, что без энхаэловцев пройдет вторая подряд Олимпиада. Рано переносим на бумагу мечты об олимпийском составе сборной России-2022, укомплектованной всеми своими звездами. Рано предвкушаем дуэли Макдэвида с Кучеровым, Овечкина с Кросби и русских супервратарей против всего остального мира.



Павел Буре, заявивший о том, что еще ничего не решено, абсолютно прав. Новое коллективное соглашение, подписанное за океаном, вовсе не гарантирует нам Олимпиады с участием всех сильнейших. Скорее наоборот. Ведь как гласит пункт 89 этого соглашения, «участие хоккеистов НХЛ в Играх 2022-го и 2026-го возможно только в случае согласования всех условий такого участия со стороны лиги, профсоюза, ИИХФ и МОК». При таких вводных данных высока вероятность того, что энхаэловцев не будет на второй Олимпиаде подряд.

Даже удивительно, что хоккейное сообщество почему-то убедило себя в обратном. И начало преждевременно торжествовать да бить в литавры. Это для болельщиков Олимпиада – праздник. Для лиц, принимающих решения, хоккейный турнир Белых Игр – только бизнес. В первую, вторую и «-надцатую» очередь. И для МОК, и для НХЛ. А если прицениваться к будущему Пекину с точки зрения бизнеса, есть как минимум три веских причины для негативного прогноза по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиадах.

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С точки зрения финансов НХЛ олимпиадам не нужна

Первое – традиционный набор требований, с которыми выйдет на переговоры НХЛ. Когда заокеанская лига покупает хороших хоккеистов, она платит за них сущие трансферные копейки. Но как только эти звезды становятся ее маркетинговой и спортивной собственностью – там уж она начинает оценивать их во много раз дороже. Ледовыми минутами Овечкина и Ко торгуют так же, как востребованными предметами роскоши. Гигантские ценники, особые требования. НХЛ хочет и суперусловий по размещению в отелях, и мест в лучших ложах олимпийских арен. И, главное – свою долю. В доходах от телетрансляций, в выручке от билетных и коммерческих продаж. Благотворительностью американцы не будут заниматься даже ради перспектив выхода на китайский рынок.

Вторая угроза Олимпиаде с энхаэловцами – финансовое «эхо коронавируса». Что владельцы клубов, что нью-йоркские юристы из топ-менеджемента НХЛ даже в тучные годы торговались за каждый цент. А теперь, на фоне огромных убытков, недополученных доходов да неясных перспектив предолимпийского сезона, НХЛ будет еще жестче отстаивать свой денежный интерес.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.

А третий фактор – позиция МОК, который чем дальше, тем больше в своей несговорчивости берет пример с НХЛ. И причина – те же самые бизнес-интересы. Олимпиада-2018 показала, что хоккей без игроков НХЛ не умрет и в цене на теле и рекламные контракты совершенно не потеряет.



И это еще мягко сказано. По итогам Белых Игр-2018 МОК заработал на телеправах $ 1,43 млрд. — на 11 % больше, чем на телеправах Сочи-2014 (там было $ 1,29 млрд.). То есть корейская Олимпиада для организаторов оказалась более прибыльной, чем русская. При том, что в Пхенчхане звезд НХЛ не было, а в Сочи они играли.

Цена компромисса – сотни миллионов долларов?

Вот вам и главная угроза перспективам участия всех звезд мира в хоккейном турнире Пекина-2022. Для МОК нет никакого смысла платить заокеанской лиге компенсации за потенциальные убытки, да еще и делиться непосредственными доходами. Зачем, если прибыльность бизнеса не зависит от присутствия НХЛ? Владельцы клубов, диктующие условия переговоров с американской стороны, выставят счет на сумму, близкую к $ 100 млн. Перед Пхенчханом-2018 требования о компенсациях были скромнее, но МОК все равно отказался их платить. Теперь вероятность уступок со стороны организаторов Олимпиады еще ниже.



Что тогда? А вот тогда переговоры по участию энхаэловцев в Играх окончатся ничем. И упрекнуть за это МОК язык не поднимается. С бэттенами жить – по-ихнему выть. Если НХЛ имеет полное право смотреть на Олимпиаду через призму бизнеса, такое же право есть и у олимпийского комитета. Конечно, весь хоккейный мир хочет увидеть в Пекине-2022 всех звезд планеты. Но болельщики приезд Овечкина и Ко не оплачивают. Все решают деньги. И разница в финансовых запросах НХЛ и МОК слишком велика, чтобы вероятность компромисса можно было оценить как высокую.

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Овечкин может вернуться в Россию

С энхаэловцами или без, но Олимпиада в любом случае останется сверхпрестижным соревнованием, хоть с этим и не согласные многие продвинутые болельщики. Победа на ОИ – всё равно золотая страница и хоккейная слава. А причина «почему не приехал Овечкин» для подавляющего большинства наших сограждан – дело десятое.

Разве пример с доходами от Игр-2018 не показателен? Разве он не говорит о том, что в хоккейном мире очень любят турниры сборных, и с огромным интересом смотрят их даже в отсутствие заокеанских звёзд? Ведь и ЧМ – проект прибыльный. И Евротур собирает супераншлаги во всех странах-участницах. И на олимпийском хоккее Пхенчхана МОК заработал не меньше, чем в Сочи-2014.

К тому же Олимпиаду с участием всех сильнейших никак нельзя назвать турниром, который объективно отражает соотношение сил в международном хоккее. Далеко не все решается на льду. Медальный зачет формируется под влиянием субъективных, закулисных, а часто и откровенно неспортивных факторов. Вспомните судейство в полуфинале Солт-Лейк-Сити-2002, когда арбитры не засчитали русский гол и не дали нашей сборной победить хозяев Олимпиады американцев. Или допинг-охоту на шведскую суперзвезду Бэкстрема, которого в последний момент отцепили от финала Сочи-2014.



Наконец, российский хоккей в случае отказа НХЛ от Олимпиады-2022 в чем-то и выиграет. Например, звёзды нашего чемпионата специально откажутся от отъезда за океан ради мечты «победить на Белых Играх». А как вам потенциально главная интрига хоккейного 2021-го? Не забыли, что летом следующего года заканчивается контракт Овечкина с «Вашингтоном»? Если к тому времени станет ясно, что НХЛ в Пекин не едет… Как знать? Не задумается ли самый звездный Александр о возвращении в родной чемпионат?



Ведь его мечта об олимпийском золоте – пока только мечта. Добавить этот супертрофей к кубку чемпионов мира, Кубку Гагарина и Кубку Стэнли Овечкину только предстоит. Но для этого, возможно, придется играть в России. Разве кто-то против?