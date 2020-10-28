Дрегер: у НХЛ шесть сценариев начала сезона, в том числе и создание канадского дивизиона

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер поделился некоторыми подробностями подготовки Национальной хоккейной лиги к старту сезона-2020/2021.
«Перед началом масштабных переговоров с профсоюзом игроков НХЛ готовит шесть различных сценариев начала нового регулярного чемпионата. В их число входит разделение на канадский дивизион и два центра в США. Возможно, в Канаде будет задействован только один город, где будут играть все семь канадских клубов. Но есть большие опасения по поводу того, что будет, если начать играть по такой схеме, а потом мир начнёт здороветь, и придётся вернуться к обычной схеме игры. С точки зрения логистики это было бы кошмаром. Если канадские ограничения не смягчатся, возможно задействовать два американских города, но всё это обсуждается, и ещё ничего не решено», — сказал Дрегер в эфире TSN.
Напомним, что ориентировочной датой старта нового сезона НХЛ остаётся 1 января 2021 года.
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