Илья Любушкин официально вернулся в «Локомотив»

ХК «Локомотив» заключил контракт с защитником Ильёй Любушкиным, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.
Хоккеист возвращается в ярославскую команду, за которую выступал в период с 2011 по 2018 год и дважды становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ. В составе «железнодорожников» защитник будет играть вплоть до начала тренировочных лагерей в НХЛ, где у россиянина действует контракт с клубом «Аризона Койотс». В составе «Локомотива» Любушкин вновь будет выходить на лёд под привычным 46-м номером.
В сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 4 результативными передачами и заработав показатель полезности «+4». Всего в НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при коэффициенте полезности «-5».
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