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Владелец «Монреаля»: Бержевен заполнил все дыры, теперь мы должны выйти в плей-офф

Владелец «Монреаля»: Бержевен заполнил все дыры, теперь мы должны выйти в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Монреаль Канадиенс» Джефф Молсон поделился мнением о перспективах клуба в следующих сезонах НХЛ.

«Сейчас у нас есть фундамент команды, которая может быть хороша в течение многих лет. Марк Бержевен заполнил все дыры в составе, которые хотел. Я думаю, что получилось интересно. Нынешняя команда должна выходить в плей-офф. Клуб и фанаты будут крайне разочарованы, если этого не произойдёт. Думаю, мы дошли до того момента, когда можем это сделать.

Вопрос о новом контракте Бержевена пока не стоит, у нас осталось ещё два года. Я твёрдо верю, что у меня очень хороший генменеджер, поэтому продление контракта меня не слишком беспокоит. Я знаю, что он упорно работает и неустанно стремится, чтобы у нас была лучшая команда из возможных. Поэтому я поддерживаю его. Два года – это большой срок.

В отличие от ситуации двухлетней давности, неограниченно свободные агенты смотрят на нашу команду и говорят себе: «О, это выглядит неплохо. Они похожи на команду, которая будет хороша в ближайшее время». Я считаю, что это самое главное. Когда «Монреаль» начинает быть привлекательным для свободных агентов, это значит, что мы движемся в правильном направлении», – цитирует Молсона TVA Sports.

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