«Миннесота» отправила Марко Росси в аренду в «Цюрих»

Клуб «Миннесота Уайлд» отправил нападающего Марко Росси в аренду в «Цюрих Лайонс», сообщает издание «Der Standard». Форвард будет выступать в швейцарской лиге до начала тренировочного лагеря «дикарей».



Ранее «Миннесота» объявила о подписании контракта новичка с нападающим Марко Росси. Контракт 19-летнего австрийца с клубом рассчитан на три года. Его заработная плата составит $ 925 тыс.



«Миннесота» выбрала Росси в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 9-м номером. Минувший сезон форвард провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 120 (39+81) очков при показателе полезности «+69» и 40 минутах штрафа.



Напомним, что американский клуб подписал контракт с 33-летним канадским вратарём Кэмом Тальбо. Соглашение подписано на три года. Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. За сезон Тальбо будет получать $ 3,67 млн.

«Миннесота» заключила контракт новичка с нападающим Марко Росси