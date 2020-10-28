«Салават Юлаев» и «Амур» установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб за 3:30

«Салават Юлаев» и «Амур» установили новый рекорд скорострельности, сообщает пресс-служба КХЛ. На двоих команды забросили 5 шайб за 3:30.
К концу второго периода счёт так и не был открыл. Тем не менее на исходе 36-й минуты «Салават» забросил первую шайбу в матче усилиями Ильи Баранова. Время заброшенной шайбы — 35 минут и 50 секунд. Спустя всего 35 секунд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Григория Панина удвоил преимущество уфимцев. Команде потребовалось всего 36 секунд, чтобы забросить третью шайбу. Отличился Данил Башкиров. Через минуту и 26 секунд Вячеслав Солодухин забросил четвёртый гол уфимцев в матче. Тем не менее спустя 53 секунд «Амур» отыграл одну шайбу усилиями Кирилла Рассказова. Таким образом, команды установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб всего за 3 минуты и 30 секунд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал матчу «Ак Барс» — «Сибирь» в первом сезоне КХЛ — 3:32.
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