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«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»

«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» дома обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:1.

На 9-й минуте первого периода Понтус Оберг с передач Лоуренса Пилута и Сергея Калинина вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. На третьей минуте второго игрового отрезка Ярослав Косов увеличил преимущество челябинцев. Ему ассистировал Александр Авцин. Спустя всего минуту и 47 секунд «Трактор» забросил третью шайбу. Отличился Дмитрий Огурцов с передачи Томаша Гики. В третьем периоде команды обменялись шайбами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Оберг (Пилут, Калинин) – 08:56' (5x4)   2:0 Косов (Авцин) – 22:52' (5x5)   3:0 Огурцов (Седлак, Гика) – 24:39' (5x5)   3:1 Чехович (Уайдман, Мили) – 44:01' (5x4)   4:1 Полыгалов (Оберг) – 56:31' (5x5)

В следующей встрече «Трактор» сыграет с рижским «Динамо». «Торпедо» сыграет с минскими «динамовцами». Оба матча пройдут 30 октября.

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