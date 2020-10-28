«Трактор» одержал третью победу кряду, в Челябинске обыграв «Торпедо»

Челябинский «Трактор» дома обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:1.
На 9-й минуте первого периода Понтус Оберг с передач Лоуренса Пилута и Сергея Калинина вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. На третьей минуте второго игрового отрезка Ярослав Косов увеличил преимущество челябинцев. Ему ассистировал Александр Авцин. Спустя всего минуту и 47 секунд «Трактор» забросил третью шайбу. Отличился Дмитрий Огурцов с передачи Томаша Гики. В третьем периоде команды обменялись шайбами.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующей встрече «Трактор» сыграет с рижским «Динамо». «Торпедо» сыграет с минскими «динамовцами». Оба матча пройдут 30 октября.
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