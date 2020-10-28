Коварж — о матчах без болельщиков: если бы сезон отменили, люди злились бы гораздо больше

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:0 ОТ).



«Знал, что сегодня мог совершить сороковой «сухарь» в КХЛ. Я надеялся, что смогу сделать это, он мне был очень нужен. «Локомотив» — классная команда, очень внимательная в обороне, они не дали создать нам моментов. Также у соперника острая атака, они хорошо действуют под воротами. Мы сегодня играли в меньшинстве шесть раз, но выстояли и оставили шанс на победу в овертайме. Кататься на раскатке при пустых трибунах непривычно. Но когда матч начинается, то мои глаза падают с трибун на площадку, фокусируюсь на игре. К сожалению, других вариантов нет. Все рады, что мы продолжаем играть в хоккей. Если бы сезон вообще отменили, то люди злились бы гораздо больше», — приводит слова Коваржа пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» прервал девятиматчевую победную серию «Локомотива», у Коваржа — шат-аут