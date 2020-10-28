Брагин — о проигрыше в матче с «Куньлунем»: не сказал бы, что СКА недооценил соперника

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (1:2).



«Отдали много сил и эмоций во встрече с «Авангардом». Надо уметь правильно играть в таких матчах, как сегодня. Мы повели, но не забили ещё. Нужно делать выводы. Были хорошие моменты, надо было забивать. Так сложилась встреча. Не сказал бы, что недооценили соперника. Временами мы очень неплохо играли», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.



Напомним, китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1. За китайский клуб шайбы забросили Тайлер Вонг и Райан Спроул. За СКА забил Кирилл Марченко.

«Куньлунь» одержал пятую победу в сезоне, в гостях обыграв СКА