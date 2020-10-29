«Салават Юлаев» пошутил над альтернативным комплектом формы «Далласа»
«Салават Юлаев» в официальных социальных сетях пошутил над альтернативным комплектом формы клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз».
«- Дашь домашку списать?
— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.
— Ok», — сказано в сообщении пресс-службы уфимцев.
Видео можно посмотреть в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте».
Вчера, 28 октября, «звёзды» представили третий комплект своей формы на следующий сезон НХЛ. Свитер выполнен в чёрно-зелёных неоновых цветах. Дизайн включает в себя контур штата Техас на груди. Этот вариант формы американского клуба оказался очень похож на дизайн формы уфимского клуба. «Старз» впервые с 2006 года проведут сезон с тремя вариантами игровой формы.
«Даллас Старз» представил альтернативный комплект формы
- 29 октября 2020
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:05
-
08:41
-
08:15
-
08:00
- 28 октября 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:24
Партнерский контент