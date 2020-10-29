«Салават Юлаев» пошутил над альтернативным комплектом формы «Далласа»

«Салават Юлаев» в официальных социальных сетях пошутил над альтернативным комплектом формы клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз».

«- Дашь домашку списать?

— Да, только не списывай точь-в-точь, чтобы не спалили.

— Ok», — сказано в сообщении пресс-службы уфимцев.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте».

Вчера, 28 октября, «звёзды» представили третий комплект своей формы на следующий сезон НХЛ. Свитер выполнен в чёрно-зелёных неоновых цветах. Дизайн включает в себя контур штата Техас на груди. Этот вариант формы американского клуба оказался очень похож на дизайн формы уфимского клуба. «Старз» впервые с 2006 года проведут сезон с тремя вариантами игровой формы.